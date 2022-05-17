Москва, , 22:27 — REGNUM Российская певица Лариса Долина поделилась информацией о том, какую музыку предпочитает слушать. Об этом пишет портал News.ru 17 мая.

Лариса Долина Страница Ларисы Долиной в Facebook

«‎Я слушаю самую разную музыку. В зависимости от настроения, это может быть и классика, и тяжёлый рок, но в моем авто приёмник всегда настроен на любимую волну Радио Jazz»‎, — заявила исполнительница. Также Долина отметила ряд композиций, повлиявших на её жизнь — «Телефонная книжка», «Стена» и «Погода в доме».

Напомним, что Лариса Долина начала музыкальную деятельность в начале 1970-х годов. В настоящее время является трёхкратной обладательницей национальной российской музыкальной премии «Овация».

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