17 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 21:45 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск, возможно, попытается сбить цену сделки по поглощению Twitter, заявил он 16 мая во время конференции, всего через несколько дней после своего твита о том, что его предложение о поглощении соцсети за $44 млрд было «временно заморожено».

Twitter Иван Шилов © ИА REGNUM

Недавно Маск обвинил Twitter в сокрытии информации о количестве фальшивых аккаунтов, в связи с чем он и объявил о приостановке сделки. Обвинение в том, что руководство Twitter ввело предпринимателя в заблуждение, если оно окажется правдивым, предоставит Маску возможность отказаться от покупки Twitter и избежать выплаты штрафов.

Напомним, что, согласно договору, если сделка между Маском и социальной сетью Twitter не состоится, то одна из сторон должна будет выплатить другой $1 млрд.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Он заставляет Twitter раскрыть алгоритмы, которые определяют, что пользователь является ботом. Если он докажет, что у Twitter больше ботов, чем они признают, то тем самым Маск снизит ценность соцсети для рекламодателей», — пишет @siempre_ennui.

Илон Маск Steve Jurvetson

»#Ботытожелюди», — отвечает @PornhubRepair.

«Я начинаю думать, что это одна из его многочисленных прихотей, без серьезного намерения довести ее до конца. Скорее он получает порцию дофамина, наблюдая за тем, как мир вздрагивает каждый раз, когда он пишет, что хочет чем-то обладать, что-то создать или уничтожить», — размышляет @EdenMine.

«Нет, он сеет хаос на бирже Twitter, чтобы снизить цену, а потом купить дешевле. Он знает, что делает», — отвечает @RocaFella001.

«Слава богу, я продал свои акции. Теперь нужно найти новый электромобиль, который не является Tesla!» — восклицает @drac11L.

«Всегда разочаровывает, когда тот, кто — поначалу — казался хорошим парнем, оказывается очень, очень плохим парнем. В этом проблема создания «героев» из «успешных» мужчин. Они часто не могут вести себя героически, и многие из них на самом деле оказываются злодеями», — подчеркивает @ZhiZhuWeb.

«Как насчет того, если люди просто будут покупать ДРУГИЕ электромобили, чем «Тесла»? Интересно, сколько времени пройдет, пока он не сможет позволить себе потратить $44 млрд?» — задумывается @Renejrgensen8.

«Значит, он снижает цену акций (из-за чего у него уже были проблемы) и теперь хочет купить их по более низкой цене? Я, конечно, могу ошибаться, но это кажется незаконным», — отмечает @mmmmmbeeer.

«Я тоже думал, что манипуляции с акциями — это преступление», — указывает @tplynch2.

«Чем это не манипулирование рынком? Он вызывает падение акций и теперь собирается извлечь из этого выгоду», — недоумевает @XGamer1976.

«Все это было позорно, видимо, ему нужно было хоть на секунду стать актуальным», — предполагает @kidsinn3.

«Боже, какой шок. После публичных пренебрежительных комментариев о Twitter и манипулирования ценой акций Twitter Илон Маск хотел бы заплатить меньше, чтобы купить Twitter. Але, регуляторы? ВЫ ВООБЩЕ СУЩЕСТВУЕТЕ?» — задает риторический вопрос @WSV_GUY.

Как сообщало ИА REGNUM, Маск может продать часть акций в компании SpaceX для покрытия расходов на покупку доли в Twitter.

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