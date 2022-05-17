17 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили то, что ждёт сдавшихся в плен неонацистов, которые прятались в подземельях комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Елизавета Коробова, , 21:44 — REGNUM Заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что за прошедшие сутки 265 неонацистов, включая боевиков националистического подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен, стало поводом для дискуссии в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом событии 17 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Стефано Усси. Казнь. XIX век

«Они хотели в третью страну — их желание исполнилось. Поедут в ДНР, там как раз ещё не успели отменить смертную казнь». — подметил Onur P.

Многие пользователи требуют от российского руководства чёткую информацию о том, что ждёт неонацистов, вышедших из подземелий «Азовстали» и сдавшихся в плен.

«Ждём разъяснений от Москвы, что ждёт этих подонков», — пишет Кирилл П.

«И каждому из них должно воздастся по заслугам! Аминь», — написал Серёга Л.

Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным»

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на всю идеологическую неонацистскую подготовку, бандеровцам из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хватило смелости погибнуть смертью храбрых, став героями на фашистской Украине.

«Стыдно, наверное, им выходить. Столько бравады было, а тут пришлось подчиниться. Ну и понятно — жить-то хочется. Ещё и условия ставят, мол, не фотографировать их и не вести видеосъёмки. Врагов и фашистов народ должен знать в лицо. Никакие требования их исполнять нельзя. Только полная капитуляция со сдачей в плен, никаких договорняков!» — призывает Наталья Ц.

Часть людей полагает, теперь Киев сделает всё, чтобы вернуть своих нацистов, путём обмена их на российских военнопленных.

«А Зеля сказал, что их эвакуировали. Славный оборот речи», — подметил Вячеслав С.

«Тем временем Киев уверяет весь мир в том, что это никакой не плен, а всего лишь временная передержка с последующим обменом. Неужели они думают, что после всего, что было, Москва будет готова играть в кота Леопольда? Нет уж, ребята, все игры кончились. Всё, на что это нацики могут рассчитывать, уповая на российское милосердие, — это пожизненное заключение в России. Но есть иной исход, более быстрый — смертная казнь на территории Донецкой Народный Республики», — указывает Павел Е.

Ряд пользователей указывает на то, что нельзя допустить того, чтобы отмороженные нацисты имели возможность вернуться на подконтрольную бандеровцам территорию Украины.

«Если хотя бы одна эта тварь окажется в качестве товара для обмена, я наше руководство не прощу. Уверен, что и подавляющее количество населения России этого шага не примет. Нацист должен быть повешен. И точка», — поделился своим мнением Артём В.

Нашлись и те, кто убеждены, что нацисты, вышедшие из «Азовстали», останутся доживать свой век в российских тюрьмах, потому что преступления, совершённые их руками, не оставляют иного выбора обществу Российской Федерации, а также народу Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Надо понимать, что это наиболее мотивированные и подготовленные националисты, которые не щадили наших пленных. И как к ним отнесутся в нашем плену — это очень важно. Если им всё сойдёт с рук или их обменяют, где они станут героями, вернувшись в Киев, — это будет примером для всех таких же нелюдей, как они. Кроме того, это подорвёт авторитет России, в первую очередь её руководства, в глазах простых граждан. Плевок в сторону наших погибших недопустим — это смерть России», — пишет Алексей К.

Напомним, 17 мая официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что за прошедшие сутки 265 неонацистов, включая боевиков националистического подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен. Отмечается, что среди них только 51 человек оказался тяжелораненым.