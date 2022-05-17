Москва, 17 мая, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Российский сайт компании Sony Pictures остановил свою работу. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» в своём телеграм-канале 17 мая.

Sonypictures.ru Sony Pictures

На сайте российского подразделения компании открывается чёрный экран с надписью: «Sony Pictures». Нажав на название, происходит переадресация на сайт зарубежного представительства студии.

Добавим, что Sony Pictures не давала комментариев по этому поводу. Ранее компания объявила о приостановке проката своих фильмов в России из-за спецоперации.