Курган, , 20:54 — REGNUM В Кургане ребёнок провалился в открытый водопроводный колодец. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный Союз».

Канализационный колодец

Инцидент произошёл 15 мая. Выбраться пострадавшему ребёнку помогли сотрудники МЧС.

«Данный колодец не находится на балансе АО «Водный Союз», вместе с тем, место инцидента было огорожено, информация передана дежурному по городу для принятия дальнейших мер совместно с собственником сетей», — сообщил главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов.

Отмечается, что в 2021 году специалисты «Водного Союза» более 600 раз выезжали по жалобам на открытые колодцы, с начала 2022 года — таких обращений было более 160. За четыре месяца текущего года компанией установлено более 120 новых крышек на водопроводные и канализационные колодцы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Кургане девочка провалилась в канализационный люк.

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