Магас, , 20:47 — REGNUM Сотрудники полиции обнаружили в Ингушетии тайник с оружием и боеприпасами. Он принадлежал ликвидированному ранее боевику. Схрон находился в лесу неподалеку от села Нестеровское Сунженского района.

Автомат Калашникова brian.ch

В тайнике хранились автомат Калашникова, магазин к нему и 34 патрона, калибра 7,62 мм. Оружие поражено коррозией. Оно находилось в земле не один год.

«Установлено, что обнаруженные предметы принадлежали члену незаконных вооруженных формирований, уничтоженному несколько лет назад при оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов», — пишет «Интерфакс».

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ингушетии был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Его нашли на окраине сельского поселения Мужичи. Схрон принадлежал члену НВФ Рустаму Борчашвили, ликвидированному в октябре 2020 года при оказании вооруженного сопротивления полиции и ФСБ в лесном массиве близ с. Ассиновское Чечни.