Лос-Анджелес, США, , 20:47 — REGNUM Сэм Асгари, жених певицы Бритни Спирс, прокомментировал недавнюю потерю ребёнка его невесты. Об этом 17 мая пишет Billboard.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

По словам Асгари, несмотря на выкидыш, они с певицей «движутся вперёд». «Это тяжело, но мы не одиноки. Спасибо за уважение к нашей конфиденциальности. Скоро мы расширим нашу семью», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бритни Спирс потеряла ребёнка на раннем сроке беременности. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

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