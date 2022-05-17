Ульяновск, 17 мая, 2022, 20:46 — ИА Регнум. В Ульяновске началась подготовка к пляжному сезону. В этом году старый Свияжский пляж будет закрыт, сообщает администрация областного центра.

ИА REGNUM На пляже

16 мая в Ульяновске начали приводить в порядок и готовить к купальному сезоны Центральный городской пляж, места массового отдыха вблизи воды в парке 40-летия ВЛКСМ и на котловане возле посёлка Борьба. На данных территориях убирается мусор, ремонтируют спуски в воду, завозят речной песок, водолазы очищают дно водоёмов от опасных предметов. Работы планируется завершить до 30 мая пляж.

В мэрии отмечают, что на два летних сезона будет закрыт старый Свияжский пляж, который является одним из «традиционных мест массового отдыха» жителей. Уточняется, что это делается «в целях безопасности граждан», так как рядом строится развязка и «передвигается тяжёлая спецтехника».

Взамен старого Свияжского пляжа предлагается отдыхать на берегу Свияги в посёлке Мостовая: площадку обещают подготовить к 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области пляжный сезон был открыт 1 июня. Тогда старший государственный инспектор центра ГИМС Олег Малёнкин отмечал, в Ульяновске центральный пляж — это «единственное официальное место для купания в городе».