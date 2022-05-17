Москва, 17 мая, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова заявила, что считает себя человеком из народа. Об этом 17 мая пишет «Пятый канал».

Instagram.com/buzova86 Ольга Бузова

По словам Бузовой, чтобы достичь популярности, она прошла сложный путь и занималась грязной работой. «Да, когда-то я действительно мыла полы и подметала улицы. Вставала в шесть утра, чтобы успеть это сделать перед институтом и заработать маленькую, но денежку», — призналась она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Бузова планирует возобновить театральные выступления. Она рассказала, что уже имеет ряд предложений по участию в постановках.