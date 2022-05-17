Белгород, 17 мая, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Село Безымено (Белгородская область) попало под обстрел украинских вооружённых формирований, написал 17 мая глава регионе Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено». Вячеслав Гладков «Только что глава Грайворонского горокругадоложил об обстреле со стороны Украины села Безымено».

Губернатор уточнил, что легко ранен один человек, ему оказали медицинскую помощь. В селе есть разрушения.