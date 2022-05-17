ВСУ обстреляли село в Белгородской области
Белгород, 17 мая, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Село Безымено (Белгородская область) попало под обстрел украинских вооружённых формирований, написал 17 мая глава регионе Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
Belregion.ru
Вячеслав Гладков
«Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено».
Губернатор уточнил, что легко ранен один человек, ему оказали медицинскую помощь. В селе есть разрушения.