Харьков, Украина, , 20:29 — REGNUM Спецназовцы Росгвардии в одном из населённых пунктов Харьковской области уничтожили боевую технику ВСУ, сообщили 17 мая в пресс-службе ведомства.

Росгвардия rosgvard.ru

Поисковая группа центра спецназа Росгвардии в ходе разведывательно-засадных действий обнаружила перемещение бронегруппы украинских вооружённых формирований.

В ходе завязавшегося боя часть сил ВСУ под прикрытием огня БМП попыталась обойти по флангу позиции российских бойцов.

«Сориентировавшись в складывающейся обстановке, спецназовцы Росгвардии отвлекли огонь противника на себя, — говорится в сообщении. — В это же время БМП националистов был уничтожен точным выстрелом из РПГ-30».

После этого спецназовцы передали координаты цели артиллерийскому расчёту российский войск для нанесения огневого поражения. По итогам боестолкновения уничтожено около десяти украинских боевиков и два БМП.

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