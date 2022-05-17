Нью-Йорк, США, 17 мая 2022, 20:26 — REGNUM Телеведущий Гордон Рамзи выиграл суд против его бывшего делового партнёра Роуэна Сейбела. Об этом 17 мая пишет Daily Mail.
Верховный суд штата Нью-Йорк встал на сторону телеведущего и обязал Сейбела выплатить ему компенсацию в размере $4,5 млн. Разбирательство длилось с 2014 года.
ИА REGNUM напоминает, что в 2012 году Роуэн Сейбел и Гордона Рамзи открыли ресторан под названием The Fat Cow, однако в 2014 году заведение стало убыточным. Из-за этого Сейбел подал в суд на Рамзи и потребовал от него $10 млн — в ходе разбирательства выяснилось, что Сейбел брал откаты у поставщиков ресторана, а также снимал средства со счетов предприятия, пока Рамзи вкладывал в бизнес собственные деньги.
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