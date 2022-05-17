Нью-Йорк, США, 17 мая, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Телеведущий Гордон Рамзи выиграл суд против его бывшего делового партнёра Роуэна Сейбела. Об этом 17 мая пишет Daily Mail.

Скриншот шоу Гордона Рамзи «Адская кухня» Гордон Рамзи

Верховный суд штата Нью-Йорк встал на сторону телеведущего и обязал Сейбела выплатить ему компенсацию в размере $4,5 млн. Разбирательство длилось с 2014 года.

ИА REGNUM напоминает, что в 2012 году Роуэн Сейбел и Гордона Рамзи открыли ресторан под названием The Fat Cow, однако в 2014 году заведение стало убыточным. Из-за этого Сейбел подал в суд на Рамзи и потребовал от него $10 млн — в ходе разбирательства выяснилось, что Сейбел брал откаты у поставщиков ресторана, а также снимал средства со счетов предприятия, пока Рамзи вкладывал в бизнес собственные деньги.