Ульяновск, 17 мая, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области от COVID-19 привились более 1,5 тыс. несовершеннолетних. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам заседания штаба по комплексному развитию области.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Члены штаба обсудили эпидемическую ситуацию, особое внимание уделив ходу прививочной кампании. По данным на 17 мая, в Ульяновской области прививку от ковида сделали 721 893 жителя, из них 559 475 человек завершили вакцинацию (то есть получили обе дозы).

Кроме того, привились 1533 несовершеннолетних (в возрасте от 12 до 17 лет). Напомним, что неделей ранее (на 12 мая) вакцинацией от COVID-19 были охвачены 1454 подростка.

Также идёт ревакцинация: её прошли 130 923 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 мая в Ульяновской области уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составлял 40,6%, превысив общероссийский уровень (39,2%).