Магас, 17 мая 2022, 20:23 — REGNUM В Ингушетии награждены государственными наградами бойцы из республики, выполнявшие свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине. Ордена Мужества переданы родным пятерых земляков, погибших при защите Донбасса. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов, участвующий во встрече с родными и близкими героев.
Как подчеркнул Калиматов, имена земляков, погибших ради мирной жизни в Донбассе, всегда останутся в памяти каждого ингуша, а власти региона от имени всех жителей Ингушетии окажут помощь и поддержку их семьям.