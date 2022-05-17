Магас, , 20:23 — REGNUM В Ингушетии награждены государственными наградами бойцы из республики, выполнявшие свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине. Ордена Мужества переданы родным пятерых земляков, погибших при защите Донбасса. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов, участвующий во встрече с родными и близкими героев.

Орден Мужества Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

«Сегодня мы передали ордена Мужества родным и близким настоящих, бесценных мужчин, смелых, надежных и отважных воинов. Это сержант Торшхоев Илез Алиевич, ефрейтор Мержоев Беслан Магомедович, рядовой Муталиев Ахмед Мустафаевич, сержант Албаков Абдул-Азит Муссаевич, рядовой Хадзиев Тимур Саварбекович.

Как подчеркнул Калиматов, имена земляков, погибших ради мирной жизни в Донбассе, всегда останутся в памяти каждого ингуша, а власти региона от имени всех жителей Ингушетии окажут помощь и поддержку их семьям.

«Любая необходимая помощь им будет оказана властями республики в любое время», — заверил Калиматов.