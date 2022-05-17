Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix поделился первым трейлером ленты Spiderhead. Об этом пишет портал «Афиша Daily» 17 мая.

Крис Хемсворт в фильме Spiderhead Кадр из трейлера

В опубликованном ролике рассказывается о талантливом учёном Стиве Абнести (Крис Хемсворт), не всегда успешно тестирующем собственные препараты на заключённых. Премьера картины запланирована на Netflix 17 июня 2022 года.

Напомним, что Spiderhead является киноадаптацией рассказа «Побег из головы паука» Джорджа Сондерса. Режиссёром проекта выступил Джозеф Косински («Обливион»).

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