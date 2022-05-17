Грозный, , 20:18 — REGNUM В Чечне организована проверка прокуратуры по факту получения травмы местной жительницей в парке города Грозного. Девушку укусил медвежонок, хозяйка которого организовала бизнес на предоставлении платной услуги за фотосъемку с животным. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего пострадал человек Следственный комитет по региону проводит доследственную проверку, сообщили 17 мая в пресс-службе ведомства.

Медвежонок Jim Bowen

«Следственным отделом по Ахматовскому району города Грозного проводится доследственная проверка по факту получения травмы местной жительницей в результате укуса животного. По предварительным данным, во время прогулки в парке отдыха города Грозного девушка решила сделать видео с медвежонком, хозяйка которого предлагала посетителям парка платную услугу по фотосъемке с животным, — говорится в сообщении.- Когда девушка взяла медвежонка на руки, он внезапно укусил ее».

Угрозы жизни девушки нет, медики оказали ей необходимую помощь. Однако животное не было привито от бешенства, что представляло угрозу для всех желающих сфотографироваться с медвежонком. К тому же он был без намордника и поводка. В настоящее время медведь изъят у владелицы и передан на временное нахождение в зоопарк.