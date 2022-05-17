СК проверяет факт нападения медвежонка на девушку в парке Грозного
Грозный, 17 мая, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В Чечне организована проверка прокуратуры по факту получения травмы местной жительницей в парке города Грозного. Девушку укусил медвежонок, хозяйка которого организовала бизнес на предоставлении платной услуги за фотосъемку с животным. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего пострадал человек Следственный комитет по региону проводит доследственную проверку, сообщили 17 мая в пресс-службе ведомства.
Угрозы жизни девушки нет, медики оказали ей необходимую помощь. Однако животное не было привито от бешенства, что представляло угрозу для всех желающих сфотографироваться с медвежонком. К тому же он был без намордника и поводка. В настоящее время медведь изъят у владелицы и передан на временное нахождение в зоопарк.