Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Актёр Нил Патрик Харрис, известный по роли Барни в сериале «Как я встретил вашу маму», обратился к поклонникам певицы Эми Уайнхаус. Об этом 17 мая пишет Entertainment Weekly.

Нил Патрик Харрис Скриншот видео на YouTube

Актёр извинился перед фанатами артистки за неудачную шутку. «Эми Уайнхаус была талантом, появляющимся раз в поколение, и я прошу прощения за любой вред, который причинило это изображение», — высказался Харрис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователи Сети потребовали отменить Нила Патрика Харриса за фотографию блюда с мясной нарезкой, которая была сделана ещё в 2011 году. По случаю празднования Хэллоуина, продукты на тарелке были выложены в виде трупа Эми Уайнхаус, которая скончалась в этом же году от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией.

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