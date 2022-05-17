Вашингтон, 17 мая 2022, 20:14 — REGNUM Актёр Нил Патрик Харрис, известный по роли Барни в сериале «Как я встретил вашу маму», обратился к поклонникам певицы Эми Уайнхаус. Об этом 17 мая пишет Entertainment Weekly.
Актёр извинился перед фанатами артистки за неудачную шутку. «Эми Уайнхаус была талантом, появляющимся раз в поколение, и я прошу прощения за любой вред, который причинило это изображение», — высказался Харрис.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователи Сети потребовали отменить Нила Патрика Харриса за фотографию блюда с мясной нарезкой, которая была сделана ещё в 2011 году. По случаю празднования Хэллоуина, продукты на тарелке были выложены в виде трупа Эми Уайнхаус, которая скончалась в этом же году от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией.
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