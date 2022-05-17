Екатеринбург, 4 июля, 2020, 13:17 — ИА Регнум. В Свердловской области за 3 июля подтвердили 268 новых случаев COVID-19. Свежие цифры приводит оперштаб.

Из них в 131 случаях заболевание выявили в Екатеринбурге. Также в этом списке проживающие в Ачитском, Арамильском и Алапаевском городских округах, Берёзовском, Асбесте, Верхней Пышме, Верхней Салде, Верхотурье, Свободном, Нижней Салде, Краснотурьинске, Ревде, Красноуральске, Первоуральске, Сухом Логе, Кушве, Ивделе, Кировграде, Невьянске, Среднеуральске, Нижнем Тагиле, Красноуфимском районе, Нижнесергинском районе, Полевском, Слободо-Туринском районе, Североуральске, а также в Тавдинском и Сысертском городских округах.

С начала пандемии на Среднем Урале подтверждено 13 767 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки от COVID-19 скончались пять человек, а за весь период — 119.