Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило ревакцинацию от COVID-19 препаратом компании Pfizer детей от 5 до 11 лет, сообщает 17 мая Reuters.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

Прежде чем бустерная прививка Pfizer будет распространена среди детей младшей группы, центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) также должен подписать соответствующий указ.

Напомним, что дети младше пяти лет в США пока не имеют доступа к ревакцинации от COVID-19.

Ранее американские регуляторы одобрили ревакцинацию пожилых людей в возрасте 50 лет и старше.

При этом примерно 102,3 миллиона американцев уже получили первую дозу вакцины.