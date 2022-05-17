Курган, 17 мая, 2022, 20:09 — ИА Регнум. В Кургане Пенсионный фонд отказал матери троих детей в выплате «путинского» пособия, которое выдаётся детям 8-16 лет. Соответствующее обращение женщина написала на сайте «Открытое письмо президенту России».

Infanti.com.br Детское пособие

Мать-одиночка живёт с тремя детьми в съёмном доме. Алиментов не получает. Она обратилась за «путинской» выплатой в Пенсионный фонд, но ей отказали, посчитав, что её доходы превышают прожиточный минимум.

К проверке жалобы женщины подключилась прокуратура. В итоге, «специалисты ОПФР по Курганской области уточнили данные по заявлению», говорится в ответе ведомства Ura.ru.

«В результате заявительнице одобрена выплата в размере 100% прожиточного минимума ребенка в Курганской области, то есть 11 910 рублей», — сообщили в отделении ПФР по Курганской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области организована прокурорская проверка информации об отказе семьям в выплате пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет.