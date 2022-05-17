София, , 20:07 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о намерении принять пакет экономических мер, призванных снизить нынешние цены на энергоносители в стране. Об этом 17 мая сообщает БТВ.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков Mi.government.bg

Согласно официальной информации, указанные предложения рассматривались специальными министерскими комиссиями в частности и правительством в целом. По словам болгарского премьер-министра Кирила Петкова, в том случае, если основные пункты соответствующего плана будут воплощены в жизнь, Болгарии «удастся избежать топливного кризиса».

Предполагается, что в течение ближайших нескольких месяцев будут полностью отменены акцизы и снижен НДС на природный газ и нефтепродукты. Кроме того, планируется создать так называемый «режим наибольшего благоприятствования» для основных импортеров углеводородов.

Новый документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Народного собрания Болгарии.

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