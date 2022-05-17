Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в центральной части Ирана
Тегеран, 17 мая, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории Ирана, сообщает 17 мая Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Adaykz
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Сейсмические толчки зафиксированы в центральной части страны на 89 км юго-западнее города Шахре-Корд, в котором проживает около 129 тыс. человек.
Землетрясение ощущалось в центральных провинциях Чехармехаль и Бахтиария.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.
Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.