Москва, 17 мая, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Более 99% случаев заражения коронавирусом, выявленных в России за последние три недели, приходятся на штамм «Омикрон». Об этом сообщила в ходе селекторного совещания 17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«К геноварианту «Омикрон» отнесены 99,24% от общего количества случаев, к геноварианту «Дельта» — 0,30%, к другим не доминирующим геновариантам — 0,46%», — сказала она.

Попова также сообщила, что по итогам минувшей недели в России было зарегистрировано 32 140 случаев заражения коронавирусом, при этом превышение среднего по стране показателя заболеваемости наблюдалось в 42 субъектах Федерации.