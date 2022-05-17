Париж, , 22:26 — REGNUM Французская актриса Леа Сейду и британский актёр Джордж Маккэй примут участие в съёмках ленты «Зверь» режиссёра Бертрана Бонелло («Ноктурама»). Об этом 17 мая сообщил портал KinoNews.

Леа Сейду Кадр из интервью на телевидении

Как сообщает источник, Сейду сыграет героиню по имени Габриэль, которая желает очистить собственную ДНК от любых чувств, однако в последний момент встречает персонажа Луиса (Джордж Маккэй), с которым ощущает загадочную связь. Ожидается, что проект будет представлен в рамках предстоящего Каннского кинорынка.

Ранее стало известно о том, что Леа Сейду сыграет главную роль в экранизации романа Эммануэль Арсан. Режиссёром проекта выступит Одри Диван («Событие»).