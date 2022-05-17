Нижний Тагил, Свердловская область, , 19:59 — REGNUM Луганск и Нижний Тагил официально стали городами-побратимами. Об этом сообщили журналистам в администрации второго по величине города Свердловской области.

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Соглашение об установлении партнёрских отношений было подписано 17 мая в столице ЛНР. Подписи под документом поставили руководители городов Владислав Пинаев и Манолис Пилавов.

Глава администрации Луганска Манолис Пилавов отметил, что городу есть чем обменяться и что показать. Первый шаг хотелось бы сделать в культурном направлении. Возможно, уже в августе луганские артисты посетят Урал.

«В августе Нижний Тагил будет праздновать свое 300-летие, и мы подумаем, как так сделать, чтобы наши артисты могли воочию поздравить наших побратимов с юбилеем», — цитирует его Луганский информационный центр.

Владислав Пинаев добавил, что представители двух городов скоро обсудят приоритетные направления сотрудничества, а также определят лиц, ответственных за укрепление связей.