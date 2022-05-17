Москва, , 20:01 — REGNUM Вопросы двустороннего взаимодействия России и ОАЭ обсудили по телефону лидеры стран вечером 17 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил президенту ОАЭ Мухаммеду Аль Нахайяну соболезнования в связи с кончиной Халифы Аль Нахайяна — прежнего лидера Эмиратов.

Затем российский лидер «тепло поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна со вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента ОАЭ».

Москва и Абу-Даби положительно оценивают «достигнутый уровень стратегического партнёрства двух стран». Участники переговоров выразили взаимный настрой на дальнейшее поступательное развитие дружественных отношений между странами.

«Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах», — сообщили в Кремле.

Путин и Аль Нахайян договорились о дальнейшей координации по актуальным вопросам геополитики и о продолжении контактов между странами на разных уровнях.

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