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Сдавшимися боевиками «Азова»* займутся следователи СК России
*запрещённая в России организация
Москва,
17 мая 2022, 19:48 — REGNUM Следователи СК РФ проведут допросы сдавшихся боевиков, вышедших с территории «Азовстали», сообщает 17 мая пресс-служба ведомства.
На Украине
Иван Шилов © ИА REGNUM
Допросы будут производиться в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского правящего режима против мирного населения Донбасса, подчёркивает СК России.
Напомним, на протяжении всех восьми лет боевых действий Украины против народа Донбасса СК РФ фиксировала все факты военных преступлений укронацистов.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая началась сдача в плен всех украинских нацистов, ранее прятавшихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.