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Москва, 17 мая, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Следователи СК РФ проведут допросы сдавшихся боевиков, вышедших с территории «Азовстали», сообщает 17 мая пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Допросы будут производиться в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского правящего режима против мирного населения Донбасса, подчёркивает СК России.

Напомним, на протяжении всех восьми лет боевых действий Украины против народа Донбасса СК РФ фиксировал все факты военных преступлений укронацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая началась сдача в плен всех украинских нацистов, ранее прятавшихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.