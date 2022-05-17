Вашингтон, 17 мая, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В Сети появился трейлер комедии под названием Jerry and Marge Go Large. Об этом 17 мая пишет «Канобу».

Цитата из к/ф «Афера под прикрытием». Реж. Брэд Фурман. 2016. Великобритания Брайан Крэнстон

Как отмечает СМИ, главные роли в картине исполнили Брайан Крэнстон и Аннетт Бенинг. В фильме также сыграли Майкл МакКин, Рэйн Уилсон и Анна Кэмп. Премьера Jerry and Marge Go Large запланирована на 17 июня 2022 года. Режиссёром комедии выступил Дэвид Фрэнкел.

Добавим, фильм основан на реальных событиях — он расскажет о пенсионере Джерри Селби, который любит решать математические задачи. С помощью своего хобби он находит способ вычислять выигрышные номера в лотерейных билетах — разбогатев, он с женой решает потратить миллионы долларов на благоустройство своего маленького города.