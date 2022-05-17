Москва, 17 мая, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Нужно развивать «Яндекс», его возможности, заявил 17 мая российский министр цифрового развития Максут Шадаев на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Заявив, что «Яндекс» — это «технологическое достояние» страны, глава ведомства поставил задачу «создать такие условия, чтобы компания продолжала развиваться внутри страны».

По его словам, «Яндекс» трудоустраивает людей, активно инвестирует в новые технологии и, как утверждает чиновник, продолжает «связывать свое будущее с Россией».

Говоря об IT-отрасли в России, глава Минцифры заявил, что её представителям предоставлены «налоговые льготы, льготная ипотека, отсрочка от службы в армии».

Благодаря этим преференциям 80% сотрудников IT-компаний, уехавших за границу в конце февраля, уже вернулись в Россию.

Читайте также: Бегству сотрудников «Яндекса» из России нашли объяснение

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что «Яндекс» потерял многих своих сотрудников из-за своей непрозрачной деятельности и ангажированности.