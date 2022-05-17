Москва, 17 мая, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Федеральный бюджет за январь–апрель 2022 года исполнен с профицитом в 1 трлн 41,2 млрд рублей. Такую предварительную оценку приводит 17 мая Минфин России.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Согласно данным ведомства, за четыре месяца в бюджет поступило 10 трлн 34,2 млрд рублей доходов, что составляет 40,1% от общего объёма доходов, предусмотренных федеральным законом о бюджете на 2022 год.

В том числе, как сообщается, нефтегазовые доходы бюджета составили 4 трлн 787 млрд рублей, а ненефтегазовые — 5 трлн 248 млрд рублей.

Расходы бюджета за январь–апрель исполнены в объёме 8 трлн 993 млрд рублей, или 38% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 36,5% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

Федеральная налоговая служба за четыре месяца перечислила в бюджет 6 трлн 963,5 млрд рублей доходов, что составляет 41,5% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2022 год. От Федеральной таможенной службы поступило 2 трлн 566,7 млрд рублей, или 41,2% к прогнозным показателям.

Другие федеральных органы перечислили в бюджет в общей сложности 504 млрд рублей, или 25,1% к прогнозным показателям на текущий год.