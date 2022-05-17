Чебоксары, , 19:43 — REGNUM В столице Чувашии в 2022 году капитально отремонтируют 60 многоквартирных домов, расходы превысят 817 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар по итогам планёрки под председательством сити-менеджера Дениса Спирина.

Капремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о краткосрочном муниципальном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В 2022 году в Чебоксарах капитально отремонтируют 60 многоэтажек, в том числе по 37 объектам договора заключены.

По данным на 16 мая, в десяти домах строительно-монтажные работы уже завершили, в 27 домах продолжаются. В администрации уточняют, что в 20-ти домах модернизируют лифтовое оборудование, в 16-ти многоэтажках отремонтируют систему водоотведения, в 13-ти домах обновят теплоснабжение, в 24-х — систему холодного водоснабжения. В перечне работ также утепление фасадов, ремонт фундамента, сетей электроснабжения и кровель.

В 2022 году стоимость работ в рамках муниципального плана в мэрии оценили на сумму более 817 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года руководитель республиканского фонда капремонта в Чувашии Светлана Баранова заявляла, что задолженность по взносам за капремонт составляет почти 700 млн рублей, в том числе по 24-м тыс. жилым помещениям плата не поступала ни разу с 2014 года.

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