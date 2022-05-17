17 мая 2022 | Время чтения 9 мин

Вынужденное следование чуждым интересам делает грядущие неприятности и несчастья для бывших союзников России практически неизбежными. Какие-либо угрозы в последние десятилетия Литва вряд ли ощущала, но от дивидендов за транзит и прочих выгод от присутствия на российском огромнейшем рынке отказалась явно не по своей воле.

Андрей Сафонов, , 22:01 — REGNUM Правительство Швеции 16 мая всё-таки приняло решение о вступлении в НАТО. Заявку в Североатлантический альянс Стокгольм отправит в ближайшее время вместе с Финляндией, которая за день до того также решила стать членом этого военного блока. Двум странам, построившим своё нынешнее благополучие на военно-политическом нейтралитете, пусть и не всегда безусловно соблюдавшемся, пока ещё предстоит пройти все инстанции интеграции в Североатлантический альянс. Членство в котором ни Швеции, ни Финляндии пока ещё не гарантировано по причине позиции Турции, предлагающей «новобранцам» незатейливую формулу «Отказ от поддержки курдов в обмен на членство в НАТО».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако повод для судорожной гиперактивности отдельных участников альянса во главе с главным его выгодоприобретателем уже получен и активно используется на противоположном от Швеции берегу Балтийского моря. А именно — в Литве, граничащей с единственным на Балтике российским анклавом — Калининградской областью, изоляция и поглощение которой уже неоднократно анонсировались и Польшей, и Литвой, при молчаливом согласии США и тщательно скрываемой ярости Германии. У которой Восточная Пруссия и была изъята на непререкаемо законных основаниях по результатам Второй мировой войны.

Калиниград на карте CIA World Factbook

Начнём с «дальнего подступа»: выход из Финского залива (и судам, и авиации) через наше «окно в Европу», то есть из Санкт-Петербурга, теперь будет зависеть исключительно от воли НАТО, то есть — от телефонного звонка его руководства, по которому Балтийский наш флот в одночасье перенесётся во времена начала предыдущих мировых войн. Когда он был наглухо заблокирован минированием горловины залива как раз почти по линии Хельсинки — Таллин (или Гельсингфорс — Ревель, если говорить о временах Первой мировой).

Но препятствием тому является база ВМФ в Калининграде, сухопутное сообщение с которым под самыми разными предлогами неоднократно ставилось под вопрос и Литвой, и Евросоюзом ещё до обострения обстановки на рубежах России — что с Украиной, что с Грузией, так и не состоявшимися членами НАТО. Однако в связи с событиями, последовавшими после попытки «оранжевой революции» в Белоруссии и ответными действиями Минска, выразившимися в демократизации пересечения госграницы РБ в западном направлении для граждан «третьих стран» с Ближнего Востока, российский транзит через Литву оказался под таким же вопросом, что и сошедший уже на нет белорусский. А с началом спецоперации на Украине и вовсе (почти) сошёл на нет: авиасообщение теперь осуществляется в обход стран ЕС, то есть через Санкт-Петербург и далее — над упомянутым выше Финским заливом и Балтикой.

Приведённое краткое и неполное описание обстановки в регионе может показаться банальностью. Что было бы вполне справедливо, если бы не события последних дней на территории Литвы, по иронии судьбы совпавших с информационным шумом вокруг вступления последних стран Балтийского бассейна (не считая России) в блок НАТО. Здесь следует опять оговориться: речь не пойдёт о военных приготовлениях в Польше, которой отведена главная ударная роль при «окончательном решении» «калининградского вопроса»: та страна пока ещё находится (вернее — делает вид, что находится) в процессе модернизации ударных сил. А именно бронетанковых войск (перевооружение на американские «Абрамсы» запланировано до 2026 года включительно, имеющиеся в наличии танки Leopard-2 и бронетехника собственного производства в расчёт не берутся) и авиации, где якобы планируется замена истребителей F-16 последней модификации (даже в Штатах авиапарк данной модели постарше будет), пилоты которых уже несколько лет как обучены бомбометанию ядерными авиабомбами и ракетами, на не лучшей репутации F-35.

Истребитель F-16 U. S. Air Force

Задача же для Литвы альянсом отводится несколько иная, особенно — с учётом ожидаемого прорыва российских войск на выручку Калининграда по польской территории — через район Сувалки, вдоль границы с Литвой, местность которой для крупных наступательных операций малопригодна из-за сильнопересеченной местности и обилия водных преград. По этой причине Литва является удобным местом накопления и дислокации подразделений, способных сделать её территорию непроходимой для сколь угодно сильного противника (вооружённого исключительно, конечно же, конвенционным оружием), то есть — блокировать выход российских войск к нашему анклаву, пока Польша будет «решать» его судьбу. И здесь весьма любопытным представляется беглый анализ литовских СМИ за первую половину текущего мая месяца о череде нескончаемых военных учений альянса на территории этой страны.

Так, с 17 по 21 мая в районе литовских городов Каунас и Шяуляй пройдут учения Vigilant Falcon 2022; они же«Budrus sakalas 2022 — на языке «принимающей страны» («Бдительный сокол — 2022» — на русском). Сообщается, что в ходе учений будут планироваться и проводиться операции противовоздушной обороны, включая боевое патрулирование, боевое управление и дозаправку в воздухе, моделироваться различные наземные и воздушные угрозы и их ликвидация. В учениях принимают участие 650 военнослужащих, среди которых, помимо литовских, бельгийские, чешские, испанские и французские, а также бойцы Корпуса морской пехоты США и Объединенных экспедиционных сил Великобритании (JEF). Примечательно участие в учениях 6-й бригады добровольческих сил «Охраны Края» (то есть — МО) с функциями военной полиции.

Военнослужащие Корпуса морской пехоты США, участвующие в учениях, будут использовать размещенный в Литве многофункциональный центр управления воздушными операциями вместе с наземным радаром. Истребители EF-2000 и самолеты-заправщики «Вояджер» будут осуществлять полёты из Соединенного Королевства. Примечательно, что в целях расширения участия JEF под руководством Соединенного Королевства в Балтийском регионе и взаимодействия с силами НАТО 2 мая в Литве впервые был развернут Постоянный штаб объединенных сил (SJFHQ). То есть идёт активная подготовка к силовому пресечению попыток авиации неких «внешних сил» прорвать уже имеющую место воздушную блокаду Калининградской области. Примечательно, что Войско Польское на учениях не представлено, причины чего изложены выше.

Истребитель ВВС Великобритании Еврофайтер EF-2000 «Тайфун» Adrian Pingstone

В день начала учений ПВО Budrus sakalas 2022 закончились начавшиеся 5 мая международные военные учения Geležinis Vilkas 2022 I («Гяляжинис вилкас», или — «Железный волк»). В ходе учений оценивалась способность боевой группы войск проводить оборонительные и наступательные операции, способность батальона тылового обеспечения и батареи батальона противовоздушной обороны поддерживать маневрирующие подразделения. В учениях приняли участие около 1000 (! — А. С.) единиц боевой техники — танки, БМП, БТР, САУ, машины снабжения и управления, а также более 3000 солдат из Литвы и других стран НАТО. Как правило, учения «Железный волк» организуются ежегодно весной и осенью, они направлены на поддержку боеготовности мотострелковой бригады «Железный волк» и ее подразделений на уровне батальонов.

Международные военные учения Geležinis Vilkas 2022 I Официальный сайт президента Литовской Республики

Также с 14 по 27 мая в Литве проходят учения подразделений огневой поддержки Ugninis griausmas 2022 («Угнинис гряусмас», или «Огненный гром). В них принимают участие солдаты артиллерийских частей сухопутных войск литовской армии, а также дислоцированного в Литве батальона фронтовых сил НАТО, бронетанкового батальона США 3-66 и 1-го батальона 109-го артиллерийского полка Пенсильванской национальной армии США со своим вооружением. Примечательно, что маневры проходят на военных полигонах, расположенных в примыкающем к границе Белоруссии Швенченском районе, а также расположенных вблизи с российским анклавом Клайпедском районе и территории муниципалитета города Казлу-Руда, через который проходит железная дорога Москва — Калининград.

Как отмечает агентство Sputnik, после начала военной спецоперации РФ на Украине Литва увеличила число обращений к США и НАТО с просьбой сделать постоянным военное присутствие на территории балтийской республики. Также Вильнюс реализует программу модернизации военных полигонов — речь идет более чем о десяти проектах стоимостью 47 миллионов евро. Существенная часть работ ведется также и на военных объектах недалеко от границы с Белоруссией. Но, несмотря на то, что поток нелегальной миграции, по словам литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса, уменьшается, «солдаты останутся дежурить на пограничных заграждениях, где мигранты пытаются пересечь границу«. Что военного министра совсем не радует, так как, по его мнению, «солдаты, несущие службу на границе, лишаются возможности повышать военную квалификацию».

Арвидас Анушаускас Парламентская ассамблея НАТО

Но, по мнению министра внутренних дел ЛР Агне Билотайте, пока в стране действует чрезвычайное положение, необходима помощь армии для охраны государственной границы. По её мнению, угроза безопасности государства и серьезности общества не только сохранилась, но и усилилась с момента введения чрезвычайного положения. В результате армейское усиление на границе с РБ осталось, хотя даже ещё за неделю до встречи министров, 5 мая текущего года Арвидас Анушаускас публично заявил, что «неожиданно начавшиеся военные учения в среду (4 мая — А. С.) в Белоруссии не представляют прямой угрозы для Литвы. В чём с ним трудно не согласиться».

Агне Билотайте Правительство Литовской Республики

То есть в чём тогда скрытые за туманом военной секретности смыслы упомянутых учений, если со стороны Белоруссии, а значит и Союзного государства угроз Литве не видит даже сам министр её обороны?

Стоит добавить к сказанному столь высокопоставленным чиновником, что и от России какие-либо угрозы в последние десятилетия Литва вряд ли ощущала, но от дивидендов за транзит и прочих выгоды от присутствия на российском огромнейшем рынке отказалась тоже явно не по своей воле. Что же касается агрессивного настроя и желания России кого-то поглотить, то, как видно по результатам опроса на телеграм-канале «Темы. Главное (ГлавМедиа)» (свыше 5600 респондентов) на тему «Какие страны/регионы Вы хотели бы видеть в составе РФ?», вся Прибалтика в целом набрала всего 8% голосов, в то время как отдельные регионы нынешней Украины — около 40% (можно было выбрать несколько вариантов — А. С.).

То есть вынужденное следование не своим, и даже не европейским, интересам делает грядущие неприятности и несчастья для былых союзников России, Литвы — в том числе, практически неизбежными. Допустить этого нельзя. Как именно? Примеры тому есть и в их собственной истории, забытой, возможно, не окончательно.