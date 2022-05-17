Брюссель, , 19:29 — REGNUM Министры обороны стран-членов Евросоюза встретились с предводителем военного ведомства Украины Алексеем Резниковым, выслушав его мнение о потребностях украинской армии, сообщил 17 мая по итогам встречи глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о ситуации и потребностях украинской армии, которую мы продолжаем поддерживать. Эта поддержка сказывается на поле боя, на возможностях украинской армии. Мы должны поддерживать эти усилия, пополнить ресурсы и запасы», — сказал Боррель.

По его словам, у ЕС достаточно ресурсов, чтобы продолжать поддерживать украинских нацистов на прежнем уровне.

«Такая поддержка особенно важна, так как сейчас «решающий этап» сражений в Донбассе», — пояснил он.

Кроме того, Боррель напомнил, что ранее страны-члены ЕС поддержали выделение Украине дополнительной военной помощи на сумму 500 млн евро.

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