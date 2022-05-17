Вашингтон, 17 мая, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Режиссёр Джон Уоттс участвует в разработке сериала по вселенной «Звёздных войн». Об этом 17 мая пишет Vanity Fair.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

По данным СМИ, рабочее название шоу — Grammar Rodeo. Уоттс выступит в качестве продюсера и режиссёра проекта, а сценарий напишет Кристофер Форд. В компании Lucasfilm сериал описывают как «галактическую версию классических приключенческих фильмов о взрослении 80-х».

ИА REGNUM напоминает, что Джон Уоттс известен как режиссёр кинокомиксов «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли. Он также помогал написать сценарий к «Человек-паук: Возвращение домой».