Аргаяш, Челябинская область, 17 мая, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели недоношенного младенца. Об этом сообщили журналистам в областном управлении СКР.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

Тело было найдено в одном из частных домовладений на территории Аргаяшкого района. Проводится досоедственная проверка.

По предварительным данным, ребёнок был убит. Точную причину смерти огласят после проведённой экспертизы.