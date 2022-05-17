В Челябинской области устанавливают обстоятельства гибели младенца
Аргаяш, Челябинская область, 17 мая, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели недоношенного младенца. Об этом сообщили журналистам в областном управлении СКР.
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Следственный комитет
Тело было найдено в одном из частных домовладений на территории Аргаяшкого района. Проводится досоедственная проверка.
По предварительным данным, ребёнок был убит. Точную причину смерти огласят после проведённой экспертизы.