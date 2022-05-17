Москва, 17 мая, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Боевики нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочие украинские силовики, заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен без всяких условий, сообщил 17 мая на своей странице в Twitter заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Капитуляция

Так он прокомментировал материал издания The New York Times, в котором утверждалось, что «Украина завершила «боевую миссию» в Мариуполе», а укронацисты «были эвакуированы, что ознаменовало окончание боев».

«Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались без условий», — написал Полянский.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 16 мая началась сдача в плен украинских нацистов, включая боевиков полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скрывавшихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

На данный момент оттуда вышли и сдались свыше двух тысяч укронацистов.