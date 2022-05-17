Сыктывкар, 17 мая, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Из Коми в Донбасс сегодня, 17 мая, отправили 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Денис Абрамов, ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Помимо гуманитарного груза мы отправили детские письма солдатам, которые ведут борьбу с неонацистами на Украине», — уточнил Уйба.

По словам чиновника, в Донбасс также отправили 90 кбм пиломатериалов для восстановления пострадавшего от обстрелов жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, московские суворовцы передали жителям Украины гуманитарную помощь.