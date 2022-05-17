Москва, 17 мая, 2022, 19:08 — ИА Регнум. В Москве открылся V съезд Российского движения школьников. Его участники подведут итоги работы за последние три года, выберут новые органы управления, утвердят устав и примут стратегию развития до 2025 года. Торжественное открытие съезда и пленарное заседание прошло 17 мая в Музее Победы.

ИА REGNUM Школьники

Приветствие участникам съезда направил президент РФ Владимир Путин.

«Вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения на основе ценностей патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре, по праву находятся в числе значимых общенациональных задач, реализации которых государство неизменно уделяет приоритетное внимание. С удовлетворением отмечу, что за прошедшие годы РДШ значительно укрепило свой организационный, созидательный потенциал, вовлекло в свои ряды большую сплочённую команду единомышленников из всех регионов страны — школьников, педагогов, родителей», — говорится в обращении главы государства.

Заместитель министра просвещения Денис Грибов зачитал приветствие министра просвещения Сергея Кравцова. В нем отмечается, что «системная поддержка деятельности РДШ в рамках федеральных проектов «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Социальная активность» национального проекта «Образование», активная работа Российского детско-юношеского центра позволили вовлечь в деятельность организации в 2021 году в 2 раза больше ребят в сравнении с 2020 годом», и сегодня «Российское движение школьников — самая массовая детская организация страны, которая объединяет более двух миллионов активистов по всей России».

«В Российском движении школьников Министерство видит одного из ключевых партнеров в реализации государственной политики в сфере воспитания», — подчеркнул глава ведомства.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов в своей приветственной речи на открытии съезда рассказал о развитии движения: «Исходя из этого огромного опыта работы, опыта людей, выстроенной системы, поддержки президента страны Владимира Путина, Российское движение школьников в том состоянии, когда готово эволюционно перерасти во что-то большее. Это та организация, которая позволит охватить ещё больше детей, станет массовой, доступной. Это та организация, которая ещё глубже займётся методическим сопровождением всей деятельности, опираясь на опыт старших товарищей прошлого, но внося очень важные современные методики, которые актуальны, в первую очередь, у молодых людей — их туда не загоняют, не заставляют, а они искренне хотят быть членами всероссийского движения».

Первым пунктом рабочей программы съезда стало подведение итогов работы за последние три года — со времени предыдущего съезда в 2019 году. Отчет представил председатель Российского движения школьников, летчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский. Он отметил, что за это время количество образовательных организаций, вовлеченных в деятельность РДШ, увеличилось с 7669 до 26 000, а число отделений РДШ возросло с 1485 первичных в 2019 году до 9536 первичных и 337 местных на сегодняшний день.

Сергей Рязанский также представил всю линейку проектов РДШ и их достижений.

«Удержать внимание современного школьника не всегда просто. Содержание деятельности РДШ давно вышло за рамки 4 привычных направлений и позволяет предложить ребятам более 50 мероприятий, проектов и активностей, которые помогут раскрыть личностный, творческий, интеллектуальный потенциал наших активистов», — отметил он.

Председатель РДШ также отметил популярность идей школьного самоуправления: «Проект «Шеф в школе» позволил по-другому взглянуть на школьное меню, благодаря инициативе и фантазии его участников. За два сезона проанализированы мнения почти 17 тысяч учащихся. Предложения по переформатированию школьного питания на основе мнения наших детей направлены в Роспотребнадзор для дальнейшей работы. Итогом конкурса «Министерство школьной моды» стал настоящий каталог школьной формы, в основе которого идеи и фантазии, эскизы и зарисовки наших талантливых ребят. Показ коллекции состоится в ГУМе, куда приглашены юные авторы. Подобные проекты не просто дают школьникам возможность проявить себя, через них ребята могут заявить о собственном видении школьной жизни, рассказать в деталях о том, что находится за пределами учебного класса. Это возможность уже сегодня изменить свою школу, сделать её лучше».

В повестке первого дня съезда — обсуждение итогов, выборы руководящих органов организации: председателя, сопредседателей и Координационного совета, утверждение новой редакции Устава и стратегии развития до 2025 года.

Во второй день съезда, 18 мая, пройдет расширенное заседание детских рабочих групп. Оно состоится на площадке фестиваля РДШ — «Большого школьного пикника». Активисты обсудят принятую стратегию и создадут дорожную карту её реализации детскими советами в регионах, утвердят перечень приоритетных проектов и ценностей движения. После этого руководители РДШ объявят итоги съезда, которые будут опубликованы на сайте РДШ.