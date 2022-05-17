Москва, 17 мая, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Александр Лукашенко на саммите ОДКБ расставил все точки над «i» в вопросе позиции официального Минска относительно спецоперации России на Украине и в Донбассе. Такое мнение 17 мая высказал ИА REGNUM политолог Кирилл Аверьянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Напомним, 16 мая, выступая на саммите ОДКБ в Москве, Лукашенко заявил: «После выборов в Белоруссии в августе 2020 года в отношении взаимодействия с Белоруссией Украина полностью, как у нас принято в народе говорить, «легла под Запад». На протяжении последних двух лет мы постоянно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки».

По словам Лукашенко, Украина раньше Запада ввела против Белоруссии санкции, закрыла воздушное пространство, железнодорожное сообщение, начала готовить боевиков и забрасывать их в Белоруссию, переправляла через границу оружие, осуществляла провокационные действия путём ведения разведки беспилотниками в белорусском воздушном пространстве. Всё это говорит об угрозе безопасности Белоруссии, а потому республикой абсолютно правомерно был задействован механизм поддержки в рамках союза с Россией.

Кирилл Аверьянов считает, что Лукашенко на саммите ОДКБ расставил все точки над «i» в вопросе позиции официального Минска относительно спецоперации России на Украине и в Донбассе. «В последнее время прозападные белорусские эксперты выстраивали конспирологические версии, будто руководство РБ намерено продвигать следующий нарратив: мы не предоставляли России белорусскую территорию для спецоперации, мы предоставили территорию для учений, а дальше, дескать, российская сторона использовала её по своему произволу. В частности, такую мысль выуживали из интервью белорусского посла в Монголии Дмитрия Горелика. Однако Лукашенко чётко заявил, что Украина осуществляла враждебные действия военного характера в отношении Белоруссии, а потому Минск принял решение поддержать спецоперацию России по демилитаризации «Незалежной».

При этом эксперт отметил, что Лукашенко может поменять или скорректировать свою позицию в угоду политической конъюнктуре. Однако сказанное им в Москве в присутствии глав-государств ОДКБ существенно ограничивает его возможность «сдать назад».