Афины , , 19:06 — REGNUM Бывший мэр Бухареста Сорин Опреску, обвиненный в Румынии в злоупотреблении служебным положением и создании преступной группировки, был задержан в Греции в ходе спецоперации местных правоохранителей. Об этом 17 мая сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Задержанный Roma Yandolin

Детали задержания не уточняются. Отмечается, что ранее на след Опреску, который бежал из Румынии несколько дней назад, вышли представители независимой организации Enfast («Европейская сеть поимки беглецов»).

Предполагается, что в ближайшее время экс-мэр будет доставлен на родину.

Напомним, 13 мая Апелляционный суд Бухареста приговорил Опреску к десяти годам тюрьмы. Кроме того, экс-глава бухарестской мэрии должен выплатить государству 50 тыс. леев ($10,6 тыс.) судебных издержек.

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