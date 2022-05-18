Александр Полегенько,
18 мая 2022, 04:52 — REGNUM Хлебозавод в Мелитополе — одно из первых предприятий, возобновивших работу после того, как город перешёл под контроль российских военных. И самое главное, предприятие обеспечивает хлебом, одним из самых необходимых продуктов питания для человека, весь город. На заводе побывал корреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.
Хлебозавод в Мелитополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Хлебозавод в Мелитополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Замес теста для выпечки хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Замес теста для выпечки хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тесто для выпечки хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тесто для выпечки хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тесто для выпечки хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тесто для выпечки хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Формирование теста для выпечки хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Формирование теста для выпечки хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Формирование теста для выпечки хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Формирование теста для выпечки хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Формирование теста для выпечки хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Формирование теста для выпечки хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выпекание хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Фасовка хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Фасовка хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Фасовка хлеба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Хлебозавод в Мелитополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Погрузка хлеба для отправки в магазины
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Погрузка хлеба для отправки в магазины
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Погрузка хлеба для отправки в магазины
Александр Полегенько © ИА REGNUM