18 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 04:52 — REGNUM Хлебозавод в Мелитополе — одно из первых предприятий, возобновивших работу после того, как город перешёл под контроль российских военных. И самое главное, предприятие обеспечивает хлебом, одним из самых необходимых продуктов питания для человека, весь город. На заводе побывал корреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.

Хлебозавод в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Хлебозавод в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Замес теста для выпечки хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Замес теста для выпечки хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тесто для выпечки хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тесто для выпечки хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тесто для выпечки хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM Тесто для выпечки хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Формирование теста для выпечки хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Формирование теста для выпечки хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Формирование теста для выпечки хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Формирование теста для выпечки хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Формирование теста для выпечки хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выпекание хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Формирование теста для выпечки хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выпекание хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM Выпекание хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выпекание хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выпекание хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выпекание хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выпекание хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выпекание хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выпекание хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выпекание хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM Выпекание хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выпекание хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовка хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовка хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовка хлеба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Хлебозавод в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Погрузка хлеба для отправки в магазины Александр Полегенько © ИА REGNUM

Погрузка хлеба для отправки в магазины Александр Полегенько © ИА REGNUM