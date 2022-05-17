Салехард, 17 мая, 2022, 18:59 — ИА Регнум. На Ямале первую в России лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности оснащают современным мобильным и стационарным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Арктика

Отмечается, что лаборатория работает на базе Научного центра изучения Арктики. В неё закупают тахеометры, пучиномеры, прессы для вдавливания шарикового штампа, оргтехнику, специальное программное обеспечение для моделирования изменения тепловых и механических свойств грунтов и тепловизоры и прочее. Большая часть оборудования — отечественного производства и азиатских стран.

Напомним, лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности в Ямало-Ненецком автономном округе создана в 2021. Её цель — обеспечение геотехнической безопасности проектирования, строительства и эксплуатации объектов и искусственных сооружений, находящихся в сложных природно-климатических условиях арктического региона.