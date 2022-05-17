17 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров западных стран перестать звонить президенту России Владимиру Путину для урегулирования ситуации на Украине.

Анна Царькова, , 20:40 — REGNUM Глава эстонского правительства Кая Каллас призвала лидеров западных стран перестать звонить президенту России Владимиру Путину для урегулирования ситуации на Украине.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению премьер-министра Эстонии, телефонные разговоры с российским лидером не имеют никакого смысла и, пока они продолжаются, президент Российской Федерации не чувствует себя в изоляции.

«Он чувствует себя в центре внимания, потому что все хотят разговаривать с ним. Но что мы получаем от этого? Я не вижу никаких результатов», — приводит ее слова EURACTIV.

Заявление эстонского политика обсудили в мессенджере Telegram.

Кая Каллас FinnishGovernment

«Правильно, не надо отвлекать главнокомандующего разной ерундой», — отреагировал Alexander A.

«Её забыли спросить, что и кому делать. Это фетиш Макрона», — иронизирует Вика М.

«Говори, не говори, но у Макрона это превратилось уже в привычку, а от неё трудно избавиться», — также согласилась LanaSizo23.

«Просто она поняла, что сама находится в изоляции», — добавил Макс.

«Так он трубку не берет, только автоответчик отвечает: «Оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас, вы 98-й в очереди». И музыка «Прощание славянки» в фоновом режиме», — иронизирует Игорь Т.

«Как он расстроится», — смеется Александр С.

«Путин: ну наконец-то!» — пошутила Александра.

«Они звонят и ездят. До Эстонии только дошло…» — пошутил «Иволга Z. V.».

«Не так! Если все одновременно звонят, то линия будет всегда занята и эстонский премьер-министр сама не сможет дозвониться, так как она набирает номер всегда самой последней», — с сарказмом отметил Maxim N.

«Прям чудеса логики по-эстонски», — пишет Мария М.

«Вот и правильно, нечего мешать ему, отвлекать от важных дел, не доросли ещё», — написала Irina.

«Ей завидно, что ей-то никто не звонит», — смеется Elene S.

«Россию невозможно изолировать, и будут звонить Владимиру Владимировичу Путину всегда, на поклон идти кто с чем», — отреагировала Ирина.

«Детский сад какой-то», — иронизирует Алевтина Л.

«Наверное, обижается, что сама позвонить не может!» — с сарказмом отметила Ирина.

«Действительно, хватит уже телефоны обрывать, военная спецоперация у нас, трепаться некогда с бездельниками, да к тому же ещё и голодранцами!!!» — пошутила Lyudmila S.

«Так ей самой никто не звонит. Она что, в изоляции, получается?» — задался вопросом Kosta K.

«Чувствуют, что находятся в изоляции, вот и звонят», — подытожил Alexandr.