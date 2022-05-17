Москва, 17 мая, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Доля нерезидентов в российских еврооблигациях за I квартал 2022 года снизилась на 1,3 процентного пункта и по состоянию на 1 апреля составила 49,8%, что является самым низким показателем с 2019 года. Соответствующие данные приводит 17 мая пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Совокупный объём российских еврооблигаций, принадлежащих нерезидентам, сократился с $19,96 млрд в начале года до $18,55 млрд на начало апреля.

Напомним, самая высокая доля нерезидентов в структуре владения российскими еврооблигациями была зафиксирована в июля 2012 года, тогда она составляла 76,4%.