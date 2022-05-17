Москва, 17 мая, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Лишение права России на телетрансляцию Олимпийских игр депутат Госдумы Владислав Третьяк («Единая Россия») назвал притеснением, а не санкциями.

Василий Иванов ИА REGNUM Владислав Третьяк

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«Лозунг «спорт вне политики» сейчас перестал быть актуальным. И произошло это без нашего участия. Но обвинять, тем не менее, продолжают нас», — отметил также Третьяк.

Без участия российских спортсменов эти соревнования не интересны российскому зрителю, считает депутат.

«Происходящее последнее время вокруг российского спорта вызывает лишь сожаление. Наши спортсмены, сборные, федерации столкнулись с некими ограничениями. При этом, нам никто толком не объяснил — на основе чего и исходя из каких принципов все это происходит», — цитирует парламентария пресс-служба фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Россию и Белоруссию к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для трансляции Олимпийских игр в 2026 и 2028 годах.