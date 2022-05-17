София, 17 мая, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Более 300 человек собрались у здания Народного собрания (парламента) Болгарии в столице страны с требованием к депутатам внести изменения в правила дорожного движения и обеспечить мотоциклам беспрепятственное передвижение по городским улицам. Об этом 17 мая сообщает БНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Отражение в зеркале мотоцикла

По предварительным данным, большинство участников мероприятия являются членами болгарских мотоклубов и активистами неформальных организаций байкеров.

«Мы настаиваем на увеличении максимально разрешенной скорости езды в пределах населённых пунктов, а также праве использовать дорожную полосу общественного транспорта», – говорится в заявлении организаторов митинга.

Как утверждают очевидцы, в целом указанная акция проходит мирно. Демонстранты воздерживаются от политических и экономических требований.

Сообщается о посещении мероприятия министром транспорта Болгарии Николаем Сабевым. Он приехал на личном мотоцикле.