Скопье, 17 мая, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Число онкологических больных в Северной Македонии в 2022 году составило 5500, в то время как в 2019 году оно составляло лишь 3900.

Александр Погожев ИА REGNUM В отделении химиотерапии лечатся люди разных возрастов

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, из-за пандемии коронавируса пациенты с другими заболеваниями нередко не получали должного лечения, и теперь заполняют клиники.

Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что период после пандемии является не менее сложным, чем сама пандемия, из-за необходимости восполнить пробелы в лечении пациентов.